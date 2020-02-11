В Краснодарском крае родилась первая в этом году тройня

Для их родителей это первые дети в семье.Необычным и радостным событием отметилась эта неделя в Краснодарском крае. В регионе родилась первая в 2020 году тройня.В Краевом перинатальном центре детской краевой клинической больницы появились на свет тройняшки (два мальчика и девочка). Вес каждого малыша - около полутора килограмма. Счастливая семья из Новокубанского района родителями стала впервые. Самочувствие детей и мамы хорошее.Всего в феврале на Кубани родилось 1330 детей.На свет появились 671 мальчик и 659 девочек, в пятнадцати семьях родились двойни, в одной - тройня.Напомним, что первая двойня в 2020 году в крае появилась на свет в Сочи 2 января.Кстати, близнецов в последнее время становится все больше. По разным оценкам, сегодня в мире насчитывается от 70 до 80 миллионов пар.Число рождающихся близнецов по отношению к общему количеству новорожденных в разных странах и на разных континентах различно, но в целом тенденция такова, что оно продолжает расти.По сравнению с 60-ми годами, процент рождения близнецов вырос с 1,18 до 2,78, то есть, почти в 2,5 раза. О причинах этого явления много говорят, и среди основных причин называют успехи современной медицины в области лечения бесплодия.В начале 80-х на каждые 80-90 родов приходилась одна двойня.В конце 90-х на каждые 40-45 родов приходилась одна двойня.В начале 80-х на каждые 6400 родов приходилась одна тройня.В конце 90-х на каждые 800-1300 родов приходилась одна тройня.