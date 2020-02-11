На врача Краснодарского края завели уголовное дело за «водительскую» справку

Медработник незаконно выдала документ кубанцу, стоящему на учете у нарколога.Следствие заподозрило в превышении должностных полномочий 35-летнюю заведующую приемным отделением Каневской ЦРБ. В отношении неё возбуждено уголовное дело. Женщину, как сообщает пресс-служба краевого СУ СК, заподозрили в том, что она внесла в справку, необходимую для получения водительского удостоверения, ложные сведения.По версии следствия, в августе 2017 года на приём к ней пришёл мужчина, состоящий на учёте у нарколога. Женщина, как считают правоохранители, знала, что мужчина не прошёл всех необходимых врачей, и сама внесла в соответствующий бланк отметки об отсутствии противопоказаний. Позднее мужчина получил водительское удостоверение.Расследование обстоятельств преступления продолжается. Предстоит выяснить, получила ли чиновница вознаграждение за свою преступную деятельность.Ранее МедикФорум сообщал, что клиники Сочи, а также Новопокровского и Славянского районов получили видеогастроскопы, стоимость которых составляет более трех млн. рублей.«Приобретение этого оборудования значительно улучшит диагностические возможности больницы, а также оказание экстренной помощи и выявление болезней желудочно-кишечного тракта», – сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.Два передовых аппарата УЗИ установлены так же в сочинской городской больнице №4. Один из них – Vivid E95 – экспертного класса и он способен выполнять высокоточную ультразвуковую диагностику.