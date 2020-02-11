На врача Краснодарского края завели уголовное дело за «водительскую» справку
Медработник незаконно выдала документ кубанцу, стоящему на учете у нарколога.
Следствие заподозрило в превышении должностных полномочий 35-летнюю заведующую приемным отделением Каневской ЦРБ. В отношении неё возбуждено уголовное дело. Женщину, как сообщает пресс-служба краевого СУ СК, заподозрили в том, что она внесла в справку, необходимую для получения водительского удостоверения, ложные сведения.
По версии следствия, в августе 2017 года на приём к ней пришёл мужчина, состоящий на учёте у нарколога. Женщина, как считают правоохранители, знала, что мужчина не прошёл всех необходимых врачей, и сама внесла в соответствующий бланк отметки об отсутствии противопоказаний. Позднее мужчина получил водительское удостоверение.
Расследование обстоятельств преступления продолжается. Предстоит выяснить, получила ли чиновница вознаграждение за свою преступную деятельность.
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