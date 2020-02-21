Китайские ученые дали прогноз: сколько будет длиться эпидемия коронавируса?
Китайские эксперты не ожидают стабилизации эпидемии коронавируса до конца апреля. Число инфицированных и умерших продолжает расти - кульминация ожидается в конце февраля.
«Это приблизительная оценка», - сказал профессор Чжун Наньшань, глава экспертной группы правительства Китая.
Количество больных коронавирусом увеличиваетсяЧисло вновь выявленных инфекций возросло, общее количество инфицированных достигло 72 436, как сообщила Пекинская комиссия здравоохранения.
В общей сложности 1868 пациентов в материковом Китае умерли от коронавируса Covid-19. Большинство случаев зафиксировано в центральном Китае в сильно пострадавшей провинции Хубэй.
Врачи и медсестры умирают от коронавирусаВпервые руководитель больницы стал жертвой коронавируса. В понедельник скончался Лю Чжимин, директор больницы Учан в столице провинции Хубэй, Ухань.
Его коллега сообщил, что у главного врача хорошее самочувствие, он не ожидал, что умрет от Covid-19.
В пятницу умерла 59-летняя медсестра из той же больницы.
На сегодняшний день более 1700 врачей и медсестер заразились в борьбе с вирусом. По данным государственного телевидения CCTV, к концу прошлой недели от него умерло как минимум шесть медицинских работников.
Кризис бизнесаИз-за эпидемии международный автосалон в Пекине будет перенесен на апрель. По словам организаторов, было принято решение «обезопасить здоровье и безопасность участников и организаторов».
Продажи Apple в Китае снизились, многие магазины временно закрылись или пустовали без покупателей. Компания Apple решила пропустить прогноз продаж на текущий квартал.
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