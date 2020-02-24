«Скорой помощи» в Дагестане выдали планшеты

Как рассказали в региональном министерстве здравоохранения, с помощью новой техники бригады скорой помощи и медики стационаров получили возможность быстрого обмена данными о состоянии пациентов.

Все гаджеты интегрированы с государственной информационной системой в сфере здравоохранения республики (РМИС).Практически все медицинские бригады экстренного реагирования получили новую технику. В общей сложности было закуплено, из них 144 в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Ещё 470 современных устройств планируется приобрести в этом году.Врачи в больницах будут знать, какой предварительный диагноз поставлен медиками скорой. Аудио- и видеосвязь между «скорой помощью» и больницей может поддерживаться на протяжении всего пути.Сами медицинские работники экстренной службы ещё до осмотра больного смогут понимать, с какими проблемами столкнутся, у них появится доступ к электронной карточке с историей болезни. Уже в пути медики смогут узнать об аллергии, хронических и других заболеваниях пациента, к которому направляются.Более того в технику встроен навигатор, который поможет водителям скорой быстрее найти нужный адрес. По словам специалистов гаджеты должны помочь более оперативно реагировать на вызовы жителей региона.Как отмечают специалисты, нововведения помогут оказать пациенту более качественную помощь.Многие сотрудники «скорой помощи» уже оценили все преимущества использования гаджетов., - говорят медики.Отметим, на одном из совещаний по вопросам работы единой централизованной диспетчерской службы, министром здравоохранения Дагестана Джамалудином Гаджиибрагимовым было поручено профильным специалистам и главным врачам ускорить процесс перехода на новую систему всех бригад «скорой помощи», чтобы она полноценно функционировала по всей республике.Ранее МедикФорум сообщал, что в Дагестане обсудили работу службы детской нейрохирургии.