ВОЗ борется с нелепыми слухами и теориями заговора о коронавирусе

«Неверная информация об эпидемиях инфекционных заболеваний может усугубить вспышки», - пишет Пол Хантер. - Предотвращая распространение неверной информации и вредных советов в социальных сетях может спасти жизни».

«Мы обеспокоены большим количеством слухов и дезинформации, которые препятствуют нашему использованию», - сказал руководитель ВОЗ Тедрос Адханом Гебреес на конференции по безопасности в Мюнхене в выходные дни. - Мы боремся с эпидемией, и с инфодемией. Фейковые новости распространяются быстрее и легче, чем этот вирус, что опасно. Мы призываем все правительства, компании и медиа-организации адекватно тревожить людей, но не зажигая пламя истерии».

Последствия дезинформации