ВОЗ борется с нелепыми слухами и теориями заговора о коронавирусе
Слухи о коронавирусе Sars-CoV-2 вспыхивают ежедневно с нешуточной силой, иногда с заумными псевдо-исследованиями и теориями заговора. Глобальных действий против распространения нового коронавируса недостаточно - ВОЗ борется на втором фронте: массовое распространение неправдоподобных слухов.
Теории заговора о происхождении, распространении Sars-CoV-2, продвижение сомнительной защиты и средств защиты раздражают и вызывают опасения.
«Неверная информация об эпидемиях инфекционных заболеваний может усугубить вспышки», - пишет Пол Хантер. - Предотвращая распространение неверной информации и вредных советов в социальных сетях может спасти жизни».
Самые распространенные теории заговора: коронавирус провоцирует новое заболевание легких, является биологическим оружием, распространяется на людей в преднамеренно распространяющихся облаках инфекции, Фонд Билла и Мелинды-Гейтс распространяет вирус, чтобы каким-то образом извлечь выгоду из производства вакцины.
«Мы обеспокоены большим количеством слухов и дезинформации, которые препятствуют нашему использованию», - сказал руководитель ВОЗ Тедрос Адханом Гебреес на конференции по безопасности в Мюнхене в выходные дни. - Мы боремся с эпидемией, и с инфодемией. Фейковые новости распространяются быстрее и легче, чем этот вирус, что опасно. Мы призываем все правительства, компании и медиа-организации адекватно тревожить людей, но не зажигая пламя истерии».
Последствия дезинформацииНеверная информация означает, что люди меньше защищают себя, рискуют. Дезиформация из антивакцинального лобби частично ответственна за всемирный рост числа случаев заболевания корью. Исследования показали последствия слухов во время вспышки лихорадки Эбола в Западной Африке в 2014 году: в Интернете разразилась истерия, люди заказывали защитные костюмы на веб-сайте, но они не годились для защиты от инфекции.
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