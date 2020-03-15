Для нижегородских школьников устроили виртуальную экскурсию по историческому центру города
Специалисты нижегородского IT-кластера выступили в роли экскурсоводов в ходе виртуальной экскурсии, которая стала частью мастер-класса «Ильинская сторона: настоящее и будущее» в рамках культурно-познавательного проекта «Я открываю Нижний Новгород».
Главный инженер ООО «Институт «Ленгипрогор» Юрий Перелыгин и директор нижегородского IT-кластера Марат Мухарьямовна площадке Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) рассказали об исторической части Нижнего Новгорода с применением высоких технологий.
Ректор архитектурно-строительного университета Андрей Лапшин подчеркнул, что для возрождения и обновления исторического центра и, в частности, улицы Ильинской еще предстоит провести большую работу:
– Рад видеть молодое поколение, неравнодушное к облику нашего города, к тому, как он будет выглядеть через 10-15 лет. Каждому интересна улица Ильинская по-своему. Для того, чтобы улица стала местом притяжения, предстоит многое сделать. Без вовлечения бизнеса и федеральной помощи нам не справиться.
И, конечно, развитию улицы будет помогать наш университет, который связан с Ильинской не только географически. Именно в этих стенах в начале 2000-х годов рождалась программа развития Започаинья. В результате ее реализации были восстановлены расположенные здесь храмы,
И, конечно, развитию улицы будет помогать наш университет, который связан с Ильинской не только географически. Именно в этих стенах в начале 2000-х годов рождалась программа развития Започаинья. В результате ее реализации были восстановлены расположенные здесь храмы,
– отметил Андрей Лапшин.
Как именно вдохнуть в улицу жизнь, привлекая средства инвесторов, как частных, так и государственных, рассказал юным слушателям Юрий Перелыгин. Именно институт «Ленгипрогор», главным инженером которого он является, стоит во главе консорциума, разрабатывающего концепцию редевелопмента этой уникальной территории, где расположено столь много объектов культурного наследия:
– Наша задача – вовлечь молодежь в проектирование, заинтересовать ее судьбой Ильинки,
– отметил Перелыгин, который считает, что оживить улицу поможет приход на эту территорию IT-бизнеса.
При этом глава проекта «Я открываю Нижний Новгород» Александр Сериков предложил школьникам и студентам ННГАСУ самим создать проекты, которые были бы посвящены будущему города, состоящие из двух частей – описательной и визуальной.
Презентовать эти проекты планируют в Нижегородском выставочном комплексе в середине апреля.
Напомним, ранее МедикФорум писал, что исторический облик Нижнего Новгорода сохраняют с помощью цифровых технологий.
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