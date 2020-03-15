Для нижегородских школьников устроили виртуальную экскурсию по историческому центру города

– Рад видеть молодое поколение, неравнодушное к облику нашего города, к тому, как он будет выглядеть через 10-15 лет. Каждому интересна улица Ильинская по-своему. Для того, чтобы улица стала местом притяжения, предстоит многое сделать. Без вовлечения бизнеса и федеральной помощи нам не справиться.

И, конечно, развитию улицы будет помогать наш университет, который связан с Ильинской не только географически. Именно в этих стенах в начале 2000-х годов рождалась программа развития Започаинья. В результате ее реализации были восстановлены расположенные здесь храмы,

– Наша задача – вовлечь молодежь в проектирование, заинтересовать ее судьбой Ильинки,