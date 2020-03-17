Ученые: домашние животные лечат от депрессии

Ученые из Австралии провели опрос среди пожилых людей и выяснили, как присутствие домашних животных помогает им справляться с депрессией и улучшает их самочувствие.В опросе участвовали люди в возрасте от 60 до 83 лет.Наиболее благоприятно наличие домашнего животного, будь то собака, кошка или другой любимец, влияет на пожилых мужчин. Животные не только скрашивают их одиночество в зрелом возрасте, но и требуют ухода и заботы. В этом случае мужчины чувствуют себя ответственными за любимцев и меньше страдают от собственной ненужности.Специалисты рекомендуют держать животных в домах престарелых. Для некоторых людей, достигших зрелого возраста, потеря любимца может стать психологической травмой.