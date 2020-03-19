Жителей Петербурга попросили отложить женитьбу до конца апреля

Комитет по делам записи актов гражданского состояния Санкт-Петербурга рекомендовал горожанам отложить свадьбу до конца апреля. Это необходимо для того, чтобы снизить риск распространения covid-19.При этом уточняется, что для пар, которые регистрируют брак в срочном порядке, церемонии проводиться будут, но количество присутствующих на регистрации придется сократить. Пары, которые приняли решение проверить чувства и зарегистрировать отношения после 30 апреля, должны подать в ЗАГС совместное заявление.Регистрация новорожденных, процедуры усыновления-удочерения будут проходить в обычном режиме.