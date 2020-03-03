26 человек госпитализированы в Санкт-Петербурге с подозрением на коронавирус

Коронавирус в Санкт-Петербурге

Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга сообщил, что с подозрением на коронавирус были госпитализированы 26 человек. Сейчас пациенты находятся на карантине в больнице имени Боткина. 

Ранее в ведомстве сообщали, что учреждение имеет только 25 индивидуальных боксов для изоляции больных. Еще одного пациента поместили во временный бокс, который распечатывается при необходимости.

У всех пациентов были выявлены симптомы острой респираторной вирусной инфекции. Изолированные недавно вернулись из стран, где наблюдаются вспышки коронавируса нового типа. 
Теги : коронавирус, Санкт-Петербург, больница имени Боткина, карантин
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Кардиолог рассказал об опасности, которую таит ранняя весна


Диетологи назвали 8 лучших видов цельного зерна, которые должны быть в рационе