26 человек госпитализированы в Санкт-Петербурге с подозрением на коронавирус
Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга сообщил, что с подозрением на коронавирус были госпитализированы 26 человек. Сейчас пациенты находятся на карантине в больнице имени Боткина.
Ранее в ведомстве сообщали, что учреждение имеет только 25 индивидуальных боксов для изоляции больных. Еще одного пациента поместили во временный бокс, который распечатывается при необходимости.
У всех пациентов были выявлены симптомы острой респираторной вирусной инфекции. Изолированные недавно вернулись из стран, где наблюдаются вспышки коронавируса нового типа.
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