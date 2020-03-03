26 человек госпитализированы в Санкт-Петербурге с подозрением на коронавирус

Ранее в ведомстве сообщали, что учреждение имеет только 25 индивидуальных боксов для изоляции больных. Еще одного пациента поместили во временный бокс, который распечатывается при необходимости.У всех пациентов были выявлены симптомы острой респираторной вирусной инфекции. Изолированные недавно вернулись из стран, где наблюдаются вспышки коронавируса нового типа.