В Санкт-Петербурге начали проверять трупы на коронавирус

Примечательно, что на коронавирус теперь будут проверять и умерших людей. Руководителям фирм и компаний предписано обеспечить регулярные замеры температуры на рабочем месте. Работников, у которых наблюдаются симптомы ОРВИ, строго запрещено допускать в офис.Компаниям, не перешедшим на удаленный формат работы, необходимо проводить регулярную дезинфекцию рабочих мест.