В Санкт-Петербурге начали проверять трупы на коронавирус

Коронавирус Санкт-Петербург

Главный государственный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башектова 17 марта подписала постановление о введении дополнительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в городе. Помимо всех действующих предписаний, медикам поручили проверять на наличие COVID-19 с тяжелыми случаями пневмонии.

Примечательно, что на коронавирус теперь будут проверять и умерших людей. Руководителям фирм и компаний предписано обеспечить регулярные замеры температуры на рабочем месте. Работников, у которых наблюдаются симптомы ОРВИ, строго запрещено допускать в офис.

Компаниям, не перешедшим на удаленный формат работы, необходимо проводить регулярную дезинфекцию рабочих мест. 
Теги : коронавирус, Санкт-Петербург, пандемия
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В Санкт-Петербурге начали проверять трупы на коронавирус
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