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Украинские врачи сбежали от мужчины, который пожаловался на коронавирус

Врачи убежали от пациента

Житель Украины, вернувшийся из Великобритании, обвинил медиков районной больницы города Галич в халатности. По его словам, они отказали ему в обслуживании и буквально сбежали от него, хотя он обратился к ним с симптомами, похожими на коронавирусную инфекцию.

Андрей Марунчак утверждает, что вернулся на родину 10 марта рейсом из Великобритании. В самолете летели итальянцы и мужчина уже по прилету почувствовал недомогание.

"В поликлинике в пятницу никого не было, поэтому я спустился в отдел скорой помощи. Стучу в комнату, оттуда вышел один врач и спросил, что мне нужно. Я ответил, что задыхаюсь, и у меня болит в груди. У него первый вопрос: "А вы откуда приехали?". Я ответил, что прилетел из Европы. Услышав это, работники закрыли дверь изнутри, а врач, который вышел, начал от меня убегать. Я бегу за ним и прошу, окажите помощь, я не могу дышать, а он продолжает бежать и говорит, что это работа семейного врача", - рассказал Марунчак телеканалу "1+1".

Для мужчины всё закончилось благополучно. В итоге ему всё-таки оказали медицинскую помощь и даже проверили на коронавирус. Тест показал отрицательный результат. Ему поставили диагноз "Грипп А".
Теги : коронавирус, пандемия, Украина, грипп А
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