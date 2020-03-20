Украинские врачи сбежали от мужчины, который пожаловался на коронавирус

"В поликлинике в пятницу никого не было, поэтому я спустился в отдел скорой помощи. Стучу в комнату, оттуда вышел один врач и спросил, что мне нужно. Я ответил, что задыхаюсь, и у меня болит в груди. У него первый вопрос: "А вы откуда приехали?". Я ответил, что прилетел из Европы. Услышав это, работники закрыли дверь изнутри, а врач, который вышел, начал от меня убегать. Я бегу за ним и прошу, окажите помощь, я не могу дышать, а он продолжает бежать и говорит, что это работа семейного врача", - рассказал Марунчак телеканалу "1+1".

Андрей Марунчак утверждает, что вернулся на родину 10 марта рейсом из Великобритании. В самолете летели итальянцы и мужчина уже по прилету почувствовал недомогание.Для мужчины всё закончилось благополучно. В итоге ему всё-таки оказали медицинскую помощь и даже проверили на коронавирус. Тест показал отрицательный результат. Ему поставили диагноз "Грипп А".