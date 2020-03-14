На Кубани будут запрещены все массовые мероприятия
В регионе выявлен первый заболевший коронавирусом житель.
Губернатор Краснодарского края готовит постановление о запрещении проведения мероприятий с участием большого количества людей. Связано это с угрозой распространения коронавируса. Документ должен быть подписан в самое ближайшее время.
При этом, не дожидаясь официального распоряжения, уже с пятницы 13 марта отменены все мероприятия с участием детей. Об этом сообщил первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям. В школах и дошкольных учреждениях будут предприняты дополнительные меры, направленные на контроль за самочувствием воспитанников.
Ранее уже сообщалось, что на Кубани выявлен первый житель с подтвержденным коронавирусом. Предприниматель из Приморско-Ахтарска вернулся из путешествия в Италию. При этом он, прилетев в Москву, добирался к месту жительства на собственном автомобиле, а уже дома почувствовал легкое недомогание.
Мужчина обратился в больницу, не имея ярко выраженных симптомов коронавируса, у него всего лишь было слегка покрасневшее горло. Однако, анализы подтвердили наличие вируса.
Сейчас для единственного больного коронавирусом в Краснодарском крае развернули целый противочумный госпиталь на базе инфекционной больницы Краснодара.
По сообщению из краевого Минздрава пациент чувствует себя хорошо, симптоматика коронавируса у него по-прежнему отсутствует.
Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 10 марта, подписал указ, согласно которому в российской столице на ближайший месяц будут запрещены все массовые мероприятия.
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