В Твери госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус
Жителя Твери поместили в мельцеровский бокс Калининской центральной районной больницы с подозрением на коронавирус. Об этом сообщили местные власти.
В среду, 4 марта, мужчина обратился в частную клинику с пневмонией. Медики заподозрили, что речь может идти о заражении коронавирусом. После этого в медучреждение приехала спецбригада врачей в защитных костюмах, которая забрала пациента для дополнительных анализов, передает информационное агентство «Интерфакс».
По словам губернатора Тверской области Игоря Руденя, результаты исследований будут известны до конца дня. Тем временем, в клинике, куда обратился заболевший, а также в квартире пациента провели дезинфекцию.
Напомним, что ранее в Москве был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Заболевание диагностировали у мужчины, который недавно вернулся из Италии. Как стало известно, речь идет о сотруднике Российского футбольного союза (РФС).
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