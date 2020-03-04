В Твери госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус

Медик

Жителя Твери поместили в мельцеровский бокс Калининской центральной районной больницы с подозрением на коронавирус. Об этом сообщили местные власти.

В среду, 4 марта, мужчина обратился в частную клинику с пневмонией. Медики заподозрили, что речь может идти о заражении коронавирусом. После этого в медучреждение приехала спецбригада врачей в защитных костюмах, которая забрала пациента для дополнительных анализов, передает информационное агентство «Интерфакс».

По словам губернатора Тверской области Игоря Руденя, результаты исследований будут известны до конца дня. Тем временем, в клинике, куда обратился заболевший, а также в квартире пациента провели дезинфекцию.

Напомним, что ранее в Москве был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Заболевание диагностировали у мужчины, который недавно вернулся из Италии. Как стало известно, речь идет о сотруднике Российского футбольного союза (РФС).
Теги : коронавирус, госпиталь, коронавирус из китая
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Эксперт опроверг миф о пользе воды с лимоном


Эксперты: вода от разных производителей различается по составу