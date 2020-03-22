Мошенники ходят по квартирам и предлагают помощь от коронавируса
На волне пандемии активизировались преступники, обманывающие паникующих людей.
Мошенники используют всякую возможность, чтобы втереться в доверие к доверчивым людям и обмануть их. Еще недавно по домам ходили лже-представители управляющих компаний, горгаза, водоканала и прочих коммунальных служб, которые под предлогом проверки приборов учета, замены и ремонта оборудования выманивали деньги или грабили квартиры.
В основном жертвами становились пенсионеры, которые не слишком сведущи в изменениях во внешнем мире. Именно им «меняли» старые деньги на бумажные фантики, продавали бесполезные массажеры, столовые приборы по завышенным ценам, фильтры и очистители воздуха, «оказывали» социальную помощь, после которой пропадали ценные вещи.
Теперь мошенники воспользовались ситуацией с коронавирусом и предписанными правилами самоизоляции, под которую опять же в первую очередь попали пожилые люди. Неизвестные звонят в дверь и продают хозяевам «эффективные противовирусные лекарства», оказывающиеся пустышкой, предлагают записаться в очередь на гуманитарную помощь, собирают деньги на доставку продуктов, используют другие изощренные схемы обмана. Они играют на опасении граждан почтенного возраста лишний раз выходить из дома, чтобы не заразиться инфекцией.
В связи с этим, во многих городах уже появились предупреждения не открывать дверь всем звонящим, не доверять слишком «выгодным» предложениями. В случае возникновения подозрений звонить в полицию.
Россиянам более молодого возраста рекомендовано не оставлять своих пожилых родственников без связи и заботы в этот беспокойный период.
МедикФорум писал, что мошенники активизировались в Сети из-за коронавируса. Злоумышленники рассылают сообщения с ложными рекомендациями по профилактике COVID-19, чтобы собрать личные данные граждан. Украденную информацию они используют для пополнения баз спамеров, вирусного заражения гаджетов и похищения платежных сведений.
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