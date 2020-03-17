Роскомнадзор предупредил о новом способе мошенничества из-за коронавируса

Мошенники активизировались в Сети из-за коронавируса. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.





Злоумышленники рассылают сообщения с ложными рекомендациями по профилактике COVID-19, чтобы собрать личные данные граждан. Украденную информацию они используют для пополнения баз спамеров, вирусного заражения гаджетов и похищения платежных сведений.





В ведомстве порекомендовали не переходить по сомнительным ссылкам, пользоваться только проверенными ресурсами, не открывать прикрепленные к письмам файлы и вводить данные банковских карт при онлайн-покупках с осторожностью.



