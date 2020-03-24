Специалисты рассказали, как правильно дезинфицировать смартфоны
В связи с угрозой заражения коронавирусом, личная гигиена стала для многих важнейшей частью жизни. Однако, ограничиваться чистотой рук нельзя – необходимо позаботиться и о своих гаджетах.
По словам экспертов, дезинфицировать свои гаджеты лучше всего средствами, которые не содержат ацетон и этиловый спирт, иначе велик риск испортить дисплей смартфона. Также специалисты не рекомендуют дезинфицировать гаджеты средствами для мытья окон и домашними очистителями.
Протирать устройства можно салфетками для компьютерных мониторов. Полотенцами, особенно вафельными, протирать гаджеты нельзя, иначе можно поцарапать экран. Лучше взять салфетку из микрофибры и не переборщить с количеством дезинфицирующей жидкости – излишняя влага может испортить технику.
Дезинфицировать также нужно поверхность рабочего стола. Процедуру необходимо повторять ежедневно.
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