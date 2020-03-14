Защита от коронавируса. Пять поверхностей, которые нужно тщательно дезинфицировать
В связи с опасным распространением коронавируса всем нам необходимо принять дополнительные меры предосторожности, в том числе тщательно дезинфицировать поверхности.
Как сообщает MedikForum.ru, особенно старательно следует очищать поверхности, которых регулярно касаются руки людей. Эта мера предосторожности должна дополнять другие – мытье рук с мылом, наблюдение за окружающими и соблюдение дистанции, поддержание чистоплотности тела, отказ от привычки дотрагиваться до лица.
Смартфоны. Одна из первых вещей, чью поверхность нужно тщательно очищать и дезинфицировать. Вряд ли можно назвать какой-то еще предмет, который бы находился в наших руках столько же времени, сколько мобильный телефон.
Дверные ручки. Вы не знаете, кто мог открыть дверь перед вами, так что будьте осторожны, особенно в общественных туалетах. При открывании двери лучше браться за ручку, обернув ее салфеткой, которую после этого следует сразу же выбросить.
Столешницы. К ним также постоянно прикасаются руками, значит, поверхности столов тоже подлежат тщательной дезинфекции.
Офисные столы. В офисах всегда много людей, и любой из них может быть носителем инфекции. Для защиты от коронавируса регулярно очищайте свое рабочее место.
Кнопки лифта. Невозможно назвать точное количество людей, которые жмут на них в офисном здании, многоэтажном доме, торговом центре. Приучитесь дотрагиваться до них только с использованием антибактериальных салфеток – это повысит вашу личную защиту от коронавируса, посоветовали эксперты на портале The Health Site.
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