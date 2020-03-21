Немецкие вирусологи: угроза заражения коронавирусом от смартофонов преувеличена

Немецкий врач-вирусолог Маркус Эгерт из Университета Фуртвангена, занимающийся вопросами повседневной гигиены, констатирует:

«Мобильные телефоны гораздо менее загрязнены, чем многие думают».

Федеральный институт оценки рисков (BfR) согласен с этим. Его эксперты уточняют: «В настоящее время нет случаев, доказывающих, что люди заражаются новым коронавирусом в результате употребления загрязненной пищи или контакта с зараженными объектами. Основным путем передачи остается капельная инфекция».