Немецкие вирусологи: угроза заражения коронавирусом от смартофонов преувеличена
В условиях эпидемии коронавируса часто звучат мнения об опасности смартфонов, однако немецкие вирусологи заявили в публикации журнала Fit for Fun: угроза заражения от контактов с этими гаджетами преувеличена. Регулярную тщательную очистку телефонов дезинфицирующими средствами они назвали избыточной мерой.
Как сообщает MedikForum.ru, сенсорные экраны смартфонов обрели в последнее время особенно плохую репутацию, что неудивительно: в обстановке разгула коронавирусной инфекции люди постоянно слышат об угрозе заражения от грязных рук. Но действительно ли наши мобильники так опасны?
Немецкий врач-вирусолог Маркус Эгерт из Университета Фуртвангена, занимающийся вопросами повседневной гигиены, констатирует:
«Мобильные телефоны гораздо менее загрязнены, чем многие думают».
«Мобильные телефоны гораздо менее загрязнены, чем многие думают».
С этим мнением согласен глава Немецкого консультационного центра гигиены (BZH) Эрнст Табори. Он заявил, что не видит необходимости тщательно дезинфицировать смартфоны, поскольку это очень личный предмет, который редко передается в чужие руки. По его словам, для человека, который регулярно моет руки и поддерживает чистоплотность, угроза заражения коронавирусом от смартофонов – это скорее миф, чем реальность.
Федеральный институт оценки рисков (BfR) согласен с этим. Его эксперты уточняют: «В настоящее время нет случаев, доказывающих, что люди заражаются новым коронавирусом в результате употребления загрязненной пищи или контакта с зараженными объектами. Основным путем передачи остается капельная инфекция».
Вирусолог Маркус Эгерт добавил, что дезинфицировать смартфон или планшет следует только людям, которые работают в клинических условиях. В обычной жизни достаточно протирать телефоны тканью для очков или мягкой тканью (футболкой) – это вполне эффективно удаляет большую часть жира и микроорганизмов с сенсорного экрана.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом- вирусологом была названа реальная и мнимая опасность нахождения коронавируса на разных поверхностях.
Оставить комментарий