В Нижнем Новгороде начали работу передвижные центры для выявления коронавируса
В передвижных центрах можно измерить температуру тела бесконтактным способом, а также сдать материал для теста на коронавирус при наличии признаков ОРВИ. Прямо в автомобиле врачи делают осмотр кожных покровов и слизистых человека.
Анализ на коронавирус берут, если у человека наблюдаются такие симптомы, как высокая температура, кашель и насморк, пишет «Российская газета». Те, кто вернулся из заграничной поездки, также могут пройти тестирование на коронавирусную инфекцию. Для этого им необходимо предъявить загранпаспорт.
Люди, сдавшие анализы в передвижных центрах, получат результат спустя несколько дней. Предварительно они оставляют контактную информацию, включая паспортные данные.
Передвижные пункты работают в Новосибирске с 07.30 до 20.00 часов.
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