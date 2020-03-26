В Нижнем Новгороде начали работу передвижные центры для выявления коронавируса

Анализ на коронавирус берут, если у человека наблюдаются такие симптомы, как высокая температура, кашель и насморк, пишет «Российская газета». Те, кто вернулся из заграничной поездки, также могут пройти тестирование на коронавирусную инфекцию. Для этого им необходимо предъявить загранпаспорт.Люди, сдавшие анализы в передвижных центрах, получат результат спустя несколько дней. Предварительно они оставляют контактную информацию, включая паспортные данные.Передвижные пункты работают в Новосибирске с 07.30 до 20.00 часов.