26-03-2020 19:10 - Врачи рассказали, почему народные средства не помогут в борьбе с коронавирусом26-03-2020 18:55 - Благодарные за русскую помощь итальянцы хотят Путина и диктатуру26-03-2020 18:17 - Ростов-на-Дону из-за коронавируса может остаться без общественного транспорта26-03-2020 18:08 - В Нижнем Новгороде начали работу передвижные центры для выявления коронавируса26-03-2020 17:54 - Бразильских пенсионеров хотят погрузить на военные корабли26-03-2020 17:47 - В Екатеринбурге волонтеры помогут пенсионерам выгуливать животных26-03-2020 16:45 - В Москве на неделю закроются все магазины, кроме продуктовых и аптек26-03-2020 15:50 - Немецкие вирусологи назвали главные угрозы COVID-19 и сочли спасением массовое заражение26-03-2020 15:26 - Замедление роста новых зараженных коронавирусом в Италии говорит об эффективности карантина26-03-2020 15:09 - Вас здесь не ждут: мэр Сочи попросил туристов не приезжать26-03-2020 15:09 - Передается ли коронавирус со слезами26-03-2020 15:09 - Специалисты назвали лучший продукт на время карантина26-03-2020 14:50 - Симптомы COVID-19. Обращайте внимание на ощущение после пробуждения26-03-2020 14:48 - Салон автомобиля может хранить следы коронавируса26-03-2020 14:36 - Вирусолог сравнил пандемию COVID-19 с «испанкой» 1918 года

В Нижнем Новгороде начали работу передвижные центры для выявления коронавируса

коронавирус

В передвижных центрах можно измерить температуру тела бесконтактным способом, а также сдать материал для теста на коронавирус при наличии признаков ОРВИ. Прямо в автомобиле врачи делают осмотр кожных покровов и слизистых человека.

Анализ на коронавирус берут, если у человека наблюдаются такие симптомы, как высокая температура, кашель и насморк, пишет «Российская газета». Те, кто вернулся из заграничной поездки, также могут пройти тестирование на коронавирусную инфекцию. Для этого им необходимо предъявить загранпаспорт.

Люди, сдавшие анализы в передвижных центрах, получат результат спустя несколько дней. Предварительно они оставляют контактную информацию, включая паспортные данные.

Передвижные пункты работают в Новосибирске с 07.30 до 20.00 часов.
Теги : коронавирус, Новосибирск, передвижные пункты, анализы, тестирование
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Врачи рассказали, почему народные средства не помогут в борьбе с коронавирусом
Благодарные за русскую помощь итальянцы хотят Путина и диктатуру
Специалисты назвали правильный весенний завтрак