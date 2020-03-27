Кто бы мог подумать: губернатор Ростовской области узнал, для чего японцы во время пандемии покупали так много туалетной бумаги
Как оказалось, вовсе не для того, для чего подумали россияне.
Еще несколько дней назад россияне, испугавшиеся прихода в Россию коронавируса, скупили в магазинах все товары первой необходимости. Первыми в списке были гречка, макароны, спички и туалетная бумага.
Как выяснилось, в Японии туалетная бумага также пользовалась повышенным спросом, только использовали они ее вовсе не для того, к чему готовились в России.
Тайну раскрыл губернатор Ростовской области Василий Голубев.
— Японцы знаете для чего покупали много туалетной бумаги? — спросил губернатор и сам же ответил. — Для того, чтобы до и после каждого прикосновения к любой ручке её вытирать. В любом месте. Они отрывали кусок бумаги и вытирали, чтобы себе и остальным людям предотвратить возможность распространения инфекции.
Глава донского региона, хорошо знающий своих соотечественников, заподозрил, что у них в голове было что-то другое.
— Привезли, складировали в свои кладовые, но и так и не ответили на вопрос, для чего всё это было сделано, — сделал вывод губернатор Дона.
К счастью, ажиотаж на продукты несколько поутих. Видимо, сыграли свою роль заверения властей государства, что всего необходимого в нашей стране хватит на всех, потому что склады забиты под завязку. Некоторый дефицит был только по причине того, что торговые сети, не ожидавшего столь повышенного покупательского спроса, не успевали завозить товары в нужном количестве. Сейчас ассортимент в магазинах ничем не отличается от докороновирусного периода. Обещают, что и дальше будет так же.
Ранее сообщалось, каким необычным делом пришлось заниматься Арбитражному суду Ростовской области. Оно касалось спора вокруг дизайна упаковки туалетной бумаги.
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