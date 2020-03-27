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Стало известно, почему Путин надел желтый костюм в больнице Коммунарки

Путин в желтом костюме

Недавно президент России Владимир Путин посетил больницу в московской Коммунарке, где содержаться пациенты, инфицированные новым типом коронавируса. Многие обратили внимание на фотографии, на которых глава государства был одет в желтый костюм биологической защиты, в то время как остальные медики были в белых костюмах.

Многие начали высказывать различные теории, почему костюм биологической защиты президента отличался по цвету. Однако однозначного ответа так никто и не дал. Тема оказалась настолько популярной, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко решил раскрыть истинную причину, по которой Путин надел желтый костюм.

По его словам, это единственный защитный костюм, который подошел главе государства. А имел он желтый цвет, поскольку имел повышенный класс защиты, так как Владимир Путин входит в группу риска.

По состоянию на 27 марта, количество инфицированных коронавирусом в России увеличилось до 840 человек. Излечиться смогли 38 человек, двое скончались. Почти 140 тысяч жителей России остаются под наблюдение.
Теги : Владимир Путин, костюм биологической защиты, коронавирус, пандемия
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