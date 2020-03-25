Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей

«Прошу граждан с предельным вниманием отнестись к рекомендациям врачей и органов власти. От этого сейчас очень многое зависит», - отметил Путин.

В рамках мер, направленных на борьбу с распространением COVID-19 в России, неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей. С таким заявлением выступил Владимир Путин.Меры касаются всех регионов РФ без исключения. При этом работать продолжат сотрудники сфер жизнеобеспечения, энергетики, транспорта, медицины, а также продовольственных магазинов и аптек.Он также добавил, что российские власти делают все возможное, чтобы снизить риски, связанные с коронавирусом.Ранее портал «Медикфорум» со ссылкой на психолога писал о том, чем можно заняться во время карантина, чтобы проводить досуг максимально эффективно.