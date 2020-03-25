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Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей

Владимир Путин

Российские власти приняли решение сделать неделю с 30 марта по 5 апреля 2020 года нерабочей в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом 25 марта заявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин.

В рамках мер, направленных на борьбу с распространением COVID-19 в России, неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей. С таким заявлением выступил Владимир Путин.

Меры касаются всех регионов РФ без исключения. При этом работать продолжат сотрудники сфер жизнеобеспечения, энергетики, транспорта, медицины, а также продовольственных магазинов и аптек. 

«Прошу граждан с предельным вниманием отнестись к рекомендациям врачей и органов власти. От этого сейчас очень многое зависит», - отметил Путин.


Он также добавил, что российские власти делают все возможное, чтобы снизить риски, связанные с коронавирусом.

Ранее портал «Медикфорум» со ссылкой на психолога писал о том, чем можно заняться во время карантина, чтобы проводить досуг максимально эффективно.
Теги : Владимир Путин, выходные, коронавирус в России, коронавирус
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Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей
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