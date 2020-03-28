Мэр Новосибирска призвал горожан мыть руки в магазинах
Новосибирцы в соцсетях высмеяли инициативу градоначальника и назвали ее "нелепой".
На своей традиционной пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть продемонстрировал собравшимся журналистам табличку с надписью "здесь" и логотипом в виде текущей из крана воды и подставленной под нее руки. Кроме того, на изображении имеется медицинский красный крест.
По словам градоначальника, он обошел несколько торговых заведений и иных организаций с вопросом, где можно помыть руки. Такую возможность ему нигде предоставить не смогли, и поэтому Локтю пришла в голову идея отметить места с умывальниками специальным знаком.
У жителей города такой креатив руководителя города вызвал лишь смех. В социальных сетях тут же появились язвительные комментарии, а кто-то и вовсе назвал идею "нелепой и неумной". Некоторые пользователи задались вопросом: в какую сумму обошлась эта затея бюджету Новосибирска. Кто-то обвинил Локтя в попытке набрать политические очки на фоне тревожных новостей о короновирусной инфекции.
Ранее МедикФорум рассказал о застрявших в Киргизии из-за короновируса полусотни спортсменов из Новосибирска.
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