Британцы подключили владельцев 3D-принтеров к борьбе с коронавирусом

«Мы начали в понедельник и уже получили тысячи заявок от людей, готовых помочь. Это простой, быстрый и относительно недорогой способ сделать защиту для медиков», - рассказывает Себ Ли-Делисле, владелец 3D-принтера и цифровой художник.

Владельцы 3D-принтеров со всей Великобритании решили использовать свои ресурсы во благо. Они объединились для печати защитных масок для работников системы здравоохранения.Проект получил название 3DCrowdUK. Он стартовал неделю назад после того, как представители медицины выразили опасение в недостатке защитных средств на фоне закрытия фабрик по их производству в Китае.Еще один участник инициативы Стефан Стюарт, возглавляющий класс информационных технологий в Средней школе Локейбер, рассказывает, что на печать требуется порядка двух часов, однако он надеется снизить затраты времени за счет улучшенного дизайна.