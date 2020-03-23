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Швейные предприятия России начали производить многоразовые медицинские маски

Производство многоразовых масок
Швейные предприятия России приступили к производству многоразовых медицинских масок. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. По его словам, в стране практически каждый день вводятся в работу новые мощности для производства средств биологической защиты.

"Сейчас мы практически в ежедневном режиме запускаем новые мощности по выпуску средств индивидуальной защиты. Были приняты все необходимые решения и в результате к работе по производству многоразовых медицинских масок подключились российские швейные предприятия", - сообщил министр.

Также Мантуров сообщил, что в стране была запущена централизованная система поставок средств биологической защиты в регионы. Первая партия уже поступила в Калужскую область.
Теги : медицинские маски, коронавирус, пандемия, Минпромторг, Денис Мантуров
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