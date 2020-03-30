Нижегородцы, испытавшие трудности с возвращением на родину из-за карантина, могут воспользоваться новым серсивом
Новый сервис для тех, кто «застрял» в различных странах мира из-за карантина и перекрытия государственных границ, связанных с пандемией и растущим коронавирусной инфекции, испытывая трудности различного рода, был запущен новый сервис, который размешен министерством по коммуникациям и связи на едином портале государственных услуг по адресу https://www.gosuslugi.ru/394681/1.
Портал государственных слуг гарантирует, что пользователи, которые запросили помощь в организации возвращения на родину, эту помощь получат. Информация о запросах о поддержке и помощи, а также контактные данные тех, кто обратился на сервис, в режиме онлайн передаютсяя в консульские учреждения министерства иностранных дел Российской Федерации в различных странах мирового пространства.
Кроме того, здесь ж, на едином портале госуслуг, в специадбном тематическом разделе можно получить исчерпывающую информацию о самой коронавирусной инфекции: о ее симптомах, с указанием необходимых телефонов и инструкциямй, а также оперативные данные о распространении болезни. Здесь также можно найти специальный каталог онлайн-сервисов тех ведущих поставщиков, которые сделали сервисы бесплатными для тех россиян, которые перешди на режим самоизоляции.
– Наши граждане, где бы они ни находились, в стране или за границей, всегда знают: Россия своих не бросает. Для правительства портал госуслуг - мощный современный и технологичный инструмент помощи и поддержки сограждан. Такая помощь особенно востребована в эти непростые дни,
– заявил Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя российского кабинета минипстров.
– Портал госуслуг – это удобный и надежный инструмент оперативного взаимодействия с государством, в том числе для граждан, находящихся за пределами страны,
– прокомментировал в свою очередь Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что с 30 марта 2020 в Нижегородской области открыли горячую линию по дистанционному обучению, которое было введено в связи с коронавирусом
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