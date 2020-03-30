Нижегородцы, испытавшие трудности с возвращением на родину из-за карантина, могут воспользоваться новым серсивом

– Наши граждане, где бы они ни находились, в стране или за границей, всегда знают: Россия своих не бросает. Для правительства портал госуслуг - мощный современный и технологичный инструмент помощи и поддержки сограждан. Такая помощь особенно востребована в эти непростые дни,

– Портал госуслуг – это удобный и надежный инструмент оперативного взаимодействия с государством, в том числе для граждан, находящихся за пределами страны,