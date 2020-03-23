В Дагестане приостановили диспансеризацию населения

Всем жителям региона рекомендовано не посещать без лишней надобности организации и места массового скопления людей.

Для дагестанцев, которые недавно вернулись из стран, где были зарегистрированы случаи коронавируса, больничные листы оформляют дистанционно. Как сообщила первый заместитель министра здравоохранения республики Татьяна Беляева, больничный можно оформить на период карантина без вызова врача на дом. Для этого необходимо через личный кабинет на портале Госуслуг подать электронное заявление в Фонд социального страхования. К заявлению нужно приложить: персональные данные, реквизиты загранпаспорта, номер СНИЛС, полис ОМС, сканы паспорта, сканы билета (чтобы подтвердить пребывание в «заражённой» стране).