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В Дагестане приостановили диспансеризацию населения

В Дагестане приостановили диспансеризацию населения
Как стало известно МедикФорум, в Республике Дагестан Северо-Кавказского федерального округа, в связи с распространением коронавирусной инфекции, временно приостановили профилактические медицинские осмотры.

Одной из главных мер по защите населения от возможного заражения и дальнейшего распространения нового вида инфекции является минимизация контактов людей друг с другом.

Из-за этого на территории региона отменяются все массовые мероприятия.

Также приказом министерства здравоохранения России №198н от 20.03.2020г. временно приостановлена диспансеризация взрослого и детского населения.

Всем жителям региона рекомендовано не посещать без лишней надобности организации и места массового скопления людей.

Профилактические медицинские осмотры и обследования люди смогут пройти позже, когда будут полностью отсутствовать риски для их здоровья.

Для дагестанцев, которые недавно вернулись из стран, где были зарегистрированы случаи коронавируса, больничные листы оформляют дистанционно. Как сообщила первый заместитель министра здравоохранения республики Татьяна Беляева, больничный можно оформить на период карантина без вызова врача на дом. Для этого необходимо через личный кабинет на портале Госуслуг подать электронное заявление в Фонд социального страхования. К заявлению нужно приложить: персональные данные, реквизиты загранпаспорта, номер СНИЛС, полис ОМС, сканы паспорта, сканы билета (чтобы подтвердить пребывание в «заражённой» стране).

Также электронный больничный могут получить граждане, которые контактировали с такими людьми.

С любыми вопросами по поводу коронавируса жители республики могут звонить на номер горячей линии по телефону: +7 (8722) 67-15-99.

Ранее МедикФорум сообщал, что в Ставропольском крае людям оказывают психологическую помощь из-за коронавируса.
Теги : коронавирус, Дагестан
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