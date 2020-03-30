В нижегородской области с 30 марта открыли горячую линию по дистанционному обучению, которое было введено в связи с коронавирусом

– Тема всеобщего дистанционного обучения школьников и студентов для всех нас совершенно новая, поэтому и у детей, и у родителей могут возникать разного рода вопросы, Мы готовы подключить к разъяснениям заинтересованные ведомства. Крайне важно, чтобы одновременно с обеспечением права на безопасность дети могли бы реализовывать и право на обучение. Создать им для этого комфортные условия должны родители и педагоги. Как при решении любой серьезной задачи, здесь необходимо объединить усилия, чтобы добиться максимального результата,

В аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области с 30 марта открыли горячую линию, по которой детский правозащитник Маргарита Ушакова ответит на вопросы по дистанционному обучению школьников и студентов.Напомним, дистанционное обучение в средних и высших учебных заведениях нижегородского региона из-за угрозы заражения коронавирусной инфекциейбыло введено начиная с 18 марта 2020 года.Организаторы горячей линии гарантируют, что все вопросы и обращения граждан будут рассмотрены в срок, даже взирая на то, что в связи с противоэпидемиологическими мероприятиями – они были введены в Российской Федерации начиная с понедельника, 30 марта 2020 года, и этот режим работы предприятий и учреждений продлится как минимум неделю, – срок и порядок работы аппарата регионального Уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области были изменены.– заявила детский правозащитник Маргарита Ушакова.Свои вопросы можно задавать по телефонам с 1000 до 17.00 по телефонам в Нижнем Новгороде 428-54-71 и 428-04-05, а также на сайте pravrebenka.ru либо анправив электронное письмо по адресу [email protected] Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что из-за угрозы заражения коронавирусом, с 18 марта 2020 года все школы и вузы Нижегородской области перешли на дистанционное обучени е.