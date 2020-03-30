Около 7200 нижегородских детей-инвалидов с 6 апреля 2020 года обеспечат продуктовыми наборами на период дистанционного обучения

– Переход на дистанционное обучение не должен привести к дополнительным расходам на питание у семей, где воспитываются дети с особенностями здоровья. На их родителях и так лежит повышенная ответственность и нагрузка. Наша задача – помочь им в это время. Призываю глав муниципалитетов и волонтеров активно включиться в работу по доставке на дом продуктовых наборов для этих категорий семей,

Начиная с 6 апреля 2020 года, – то есть после окончания нерабочих дней, – на весь период дистанционного обучения наборами продуктов питания будут обеспечены около 7200 юных нижегородцев с ограниченными возможностями здоровья.Такое распоряжение сделал глава Нижегородской области. Средства на это будут выделены из регионального бюджета. Эти меры в регионе вводят, чтобы более эффективно ротиводействовать распространению коронавирусной инфекции.– акцентировал внимание глава региона.Сегодня в нижегородском регионе живут порядка 7200 детей школьного возраста, которые имеют ограниченные возможности здоровья и при этом не содержатся в специализированных организациях, которые ведут образовательную деятельность, не находятся на полном государственном обеспечении, получают за счет бюджета двухразовое питание.Именно они в соответствии с действующими нормами и будут получать продуктовые наборы согласно решению главы области Глеба Никитина,.Выдавать наборы продуктов питания по месту обучения детей станут родителям таких школьников либо их законным представителям. Может быть осуществлена и доставка продуктов на дом – если ее обеспечат местные муниципальные власти либо же волонтерские организации.Необходимые средства для этого средства также заложены в бюджетt нижегородского региона.Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что с 30 марта в Нижегородской области открыли горячую линию по дистанционному обучению , которое было введено в связи с коронавирусом.