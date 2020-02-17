Два модуля «Детское здоровье» пополнили состав нижегородских «Поездов здоровья»
Следующий выезд мобильного комплекса для юных нижегородцев запланирован на 18 февраля 2020 года.
В состав диагностических лабораторий, которые объезжают территорию Нижегородской области, будут включены два мобильных медицинских комплекса «Детское здоровье». Один уже вышел на маршруты, второй отправится в населенные пункты региона весной.
– В бригаду входят высококвалифицированные врачи, прежде всего, узкие специалисты, которых зачастую не хватает в районах. У них есть возможность с помощью современного оборудования поставить диагноз и принять решение о дальнейшем лечении,
– заявил глава Нижегородской области Глеб Никитин.
Костяк мобильной бригады детского комплекса составили:
- врач-педиатр,
- врач-оториноларинголог,
- врач-офтальмолог,
- врач ультразвуковой и функциональной диагностики,
- а также медицинская сестра.
Заместитель министра здравоохранения региона Светлана Белозерова сообщила: детский «Поезд» ставит себе целью не только проводить диагностику при осмотре юных пациентов. Задача перед бригадами мобильного комплекса стоят также воспитательные: врачи стремятся помочь детям сформировать ответственное отношения к собственному здоровью.
Первый модуль мобильного комплекса «Детское здоровье» был сформирован на базе Нижегородской областной детской клинической больницы и уже начал совершать еженедельные выезды в одном из четырех направлений работы «взрослых» «Поездов» – северном, восточном, южном либо западном.
– Для второго комплекса мы сейчас формируем бригаду и прорабатываем маршрут. Надеемся, что весной он также начнет свою работу в регионе,
– добавила Светлана Белозерова.
График движения комплекса «Детское здоровье» можно найти на сайте регионального министерства здравоохранения.
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что 2020 году нижегородские «Поезда здоровья» уже посетили 66 населенных пунктов в 20 районах региона.
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