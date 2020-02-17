Два модуля «Детское здоровье» пополнили состав нижегородских «Поездов здоровья»

– В бригаду входят высококвалифицированные врачи, прежде всего, узкие специалисты, которых зачастую не хватает в районах. У них есть возможность с помощью современного оборудования поставить диагноз и принять решение о дальнейшем лечении,

врач-педиатр,

врач-оториноларинголог,

врач-офтальмолог,

врач ультразвуковой и функциональной диагностики,

а также медицинская сестра.

– Для второго комплекса мы сейчас формируем бригаду и прорабатываем маршрут. Надеемся, что весной он также начнет свою работу в регионе,