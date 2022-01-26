Снижает риск диабета на 40%: ученые называют простой продукт от высокого сахара в крови

«Регулярное употребление яиц может улучшить уровень глюкозы в крови натощак у людей с предиабетом или диабетом 2 типа», - цитирует ученых журнал Nutrition Research and Practice.

«у взрослых людей, которые регулярно съедали от двух до четырех порций яиц (от четырех до восьми штук) в неделю, риск развития диабета был на 40 процентов ниже».