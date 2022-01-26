Снижает риск диабета на 40%: ученые называют простой продукт от высокого сахара в крови
Исследования показывают, что употребление яиц на завтрак связано с улучшением показателей уровня сахара в крови и снижением риска диабета.
Диабет развивается, когда организм становится нечувствительным к инсулину или производство гормона полностью прекращается. Результатом этого становится высокая концентрация сахара в крови, которая может нанести огромный вред организму, если ее не контролировать. Между тем, включение определенных продуктов рацион позволяет добиться значительного снижения риска этого заболевания. Согласно исследовательским данным, такой простой и доступный продукт, как яйца, помогает уменьшить вероятность появления диабета на 40 процентов.
«Регулярное употребление яиц может улучшить уровень глюкозы в крови натощак у людей с предиабетом или диабетом 2 типа», - цитирует ученых журнал Nutrition Research and Practice.
В частности, исследователи обнаружили, что эффект снижения риска диабета благодаря нормализации уровня сахара в крови возникает при употреблении одного яйца в день. Заключение об этом было сделано при подведении итогов 14-летнего исследования с участием более 7000 взрослых человек. Авторы работы заключили, что
«у взрослых людей, которые регулярно съедали от двух до четырех порций яиц (от четырех до восьми штук) в неделю, риск развития диабета был на 40 процентов ниже».
При этом исследователи констатируют, что ежедневное потребление одного крупного яйца не сопровождается какими-либо негативными изменениями в липидном профиле организма, то есть, уровень жира в крови не становится более высоким.
В то же время специалисты отмечают, что для здоровья правильнее всего придерживаться общего сбалансированного рациона, не сосредотачиваться на каком-нибудь одном конкретном продукте. Хорошо известно, что именно разнообразное питание, состояние из малообработанных, цельных, натуральных продуктов наиболее благоприятно отражается на состоянии кишечной флоры, от которой сильно зависят многие параметры здоровья.
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