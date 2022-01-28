Приятно горячий чай может снижать высокое давление в течение часа

«Было доказано, что умеренно горячий или теплый черный чай способен понижать высокое кровяное давление и уменьшать жесткость артерий. Этот эффект проявляется в течение одного часа после употребления», - сообщается в журнале Nutrients.

«регулярное употребление черного чая может иметь значение для защиты сердечно-сосудистой системы».