Набор лишнего веса - это удар по мышлению

Университет Макмастера

ЗОЖ

в студенческой среде известный как «Макмастер» или «Мак» — канадский государственный научно-исследовательский университет, основная территория которого расположена на западе города Гамильтон, провинция Онтарио, по соседству с жилым районом Уэстдейл и Королевским ботаническим садом