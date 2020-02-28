Набор веса в среднем возрасте опасен для легких
Набор лишнего веса в среднем возрасте связан с более быстрым снижением объема легких. Этот процесс естественен для человека, но при лишнем весе он ускоряется.
Испанские исследователи пришли к выводу о том, что набор веса в среднем возрасте ускоряет естественный процесс снижения объема легких. Такой вывод был сделан в результате наблюдения, продолжавшихся два десятка лет. Но если люди в среднем возрасте смогут похудеть, то негативные процессы для их лёгких, напротив, замедлятся. Это ещё одна мотивация для того, чтобы следовать здоровому питанию и режиму тренировок в целях защиты от очень серьезных респираторных заболеваний.
Объем легких оценивает количество кислорода, который человек может вдохнуть. Это важный индикатор будущего здоровья и продолжительности жизни. Чем ниже этот объём, тем хуже снабжается кислородом кровь, а значит, все системы и органы тела. Опубликованная журналом Thorax исследование показало, что существует масса доказательств способности лишнего веса и ожирения во взрослом возрасте негативно влиять на объём лёгких. Впрочем, большинство прошлых исследований были относительно краткосрочными и следили за респираторным здоровьем людей до 50 лет.
Нынешнее исследование было масштабным не только по числу участников, но и по продолжительности. В целом, ученые наблюдали за здоровьем более 10 тысяч человек в возрасте от 20 до 44 лет с начала 1990-х и в течение 20 лет. Наблюдения продолжались в 26 регионах 12 стран Европы и в Австралии. За период наблюдений у всех трижды измеряли вес, рост и лёгочный функционал. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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