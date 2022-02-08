Питание гипертоников: врач Чен назвала 2 популярных напитка, которые повышают давление
Высокое кровяное давление часто называют «тихим убийцей» из-за отсутствия немедленных симптомов. Если его не лечить гипертонию, она может стать ведущим фактором риска инсульта и сердечных приступов. Хотя это состояние может развиться по ряду причин, выбор диеты может быть ключевым фактором.
Людям нужно смотреть не только на то, какую пищу они едят, но и на то, что они пьют. Исследования показали, что пациентам следует сократить потребление сладких газированных напитков и алкоголя, если они надеются снизить риск развития гипертонии.
Ограничение потребления этих напитков также может помочь снизить показатели артериального давления, если вы уже страдаете от высокого кровяного давления.
По словам Ливэй Чен, доктора медицинских наук, доцента эпидемиологии в Школе общественного здравоохранения Университета штата Луизиана в Новом Орлеане:
«Сокращение потребления газированных напитков улучшит ваше кровяное давление».
Доктор Чен участвовала в исследовании, в ходе которого, уменьшив потребление газированных напитков вдвое, участники увидели снижение систолического артериального давления на 1,8 пункта и диастолического давления на 1,1 пункта.
Мочевая кислота также играет роль.
"Сахар повышает уровень мочевой кислоты, что, как было показано, повышает высокое кровяное давление".
Если у вас высокое кровяное давление, избегайте употребления алкоголя или употребляйте алкоголь только в умеренных количествах.
Ранее Медикфорум писал о том, что парацетамол повышает давление.
Ливэй Чен (Liwei Chen)
Здоровье
Доктор медицинских наук, доцент эпидемиологии в Школе общественного здравоохранения Университета штата Луизиана в Новом Орлеане (США).
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