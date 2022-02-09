Ученые: «обычная пища» связана с повышенным риском нескольких видов рака на 20-30%

«Исследование показало, что постоянное или частое добавление соли в блюда за столом связано с повышенным риском рака легких, яичек и мочевого пузыря на 20–30%», - констатируют авторы работы.

Европейский журнал по предотвращению рака (European Journal of Cancer Prevention) опубликовал данные исследования, которые показывают, что «обычная пища», потребляемая миллионами людей, связана с повышением риска нескольких видов рака на 20-30 процентов. Ученые, в частности, анализировали связь между подверженностью раку и добавлением соли за столом, а также употреблением переработанного мяса.Исследователи оценили данные опросов 19 732 пациентов с гистологически подтвержденным раком желудка, толстой кишки, прямой кишки, поджелудочной железы, легких, молочной железы, яичников, предстательной железы, яичек, почек, мочевого пузыря, головного мозга, а также с неходжкинской лимфомой или лейкемией. Опросники в том числе содержали пункты, позволявшие определить пищевые привычки людей, которых они придерживались в течение нескольких лет до начала исследования.Один из выводов, сделанных учеными, проверившими, как обычно питались люди до получения ракового диагноза, сводится к тому, что любители дополнительно подсоленной пищи могут быть склонны к заболеванию раком.Пристрастие к обработанному мясу, по их словам, также в значительной степени связано с повышенным риском развития рака – конкретно рака желудка, толстой и прямой кишки, поджелудочной железы, легких, простаты, яичек, почек, мочевого пузыря и лейкемии.Ученые призывают контролировать количество потребляемой соли и предупреждают, что ее нередко содержат продукты питания, не соленые на вкус. Согласно их резюме, высокое потребление соли вкупе с употреблением продуктов из обработанного мяса «может играть большую роль в этиологии некоторых видов рака».Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах рака , которые часто упускаются людьми из виду.