Онкологи назвали 12 симптомов рака, которые часто упускаются людьми из виду
Во Всемирный день борьбы с раком медики назвали ряд симптомов, которые наиболее часто пропускаются людьми.
Наука различает более 200 различных видов рака, обладающих специфическими симптомами, но в то же время существуют некоторые общие признаки, наблюдаемые в большинстве случаев раковых заболеваний. Говоря об этом, онкологи из Cancer Research UK назвали распространенные общие симптомы рака, которые часто упускаются людьми из виду.
Болезненность. Злокачественным опухолям свойственна боль, которую нельзя объяснить очевидными факторами.
Потливость. Симптомом рака может быть необычайно сильный ночной пот.
Похудение. Небольшие изменения веса на разных этапах жизни бывают вполне нормальны, но если теряется заметное количество килограммов без каких-либо усилий, с этим нужно идти к врачу.
Припухлость в любом месте. Онкологи подчеркивают: следует относиться серьезно к возникшим и не проходящим шишкам, уплотнениям в любой части тела.
Усталость. Если человек испытывает сильную усталость без ясной причины, это может быть признаком того, что с организмом что-то не так – правильнее всего будет поговорить с врачом.
Изменения с кожей. Кожа обладает природным свойством быстро восстанавливаться – незначительные повреждения обычно заживают в течение недели. Если процесс заживления затягивается, проверить его должен врач.
Также важно не упускать из виду любые необычные изменения с кожей, родинками.
Изменения голоса. Хрипота, появляющаяся в голосе человека и становящаяся постоянной (не проходит через нескольких недель), тоже может указывать на рак. К ней могут присоединяться покашливание, проблемы с дыханием, изменившееся выделение мокроты.
Проблемы с едой. Некоторые виды рака провоцируют дисфагию – затрудненное глотание, ощущение комка в горле. Кроме того, при онкозаболеваниях может пропадать аппетит, возникает беспричинная или слишком частая изжога.
Изменения в работе выделительной системы. Чередование запора и диареи, изменение времени опорожнения кишечника, учащенное мочеиспускание с невозможностью терпеть, следы крови в моче и стуле тоже могут быть признаками рака.
Необъяснимое кровотечение. Кровь в фекалиях, моче, рвоте, а также любые необъяснимые вагинальные кровотечения между менструациями, после секса или после наступления менопаузы – все эти симптомы тоже требуют обращения к врачу.
Язвочки во рту. Если повреждение слизистой во рту не заживает через три недели, следует сообщить об этом терапевту или стоматологу.
Вздутие. Когда ощущение вздутия живота преследует человека большую часть времени (даже если оно проходит на непродолжительные периоды), это может оказаться признаком рака.
Изменения груди. Появление уплотнений – не единственное, что может происходить при раке груди. Может меняться ее размер, форма, внешний вид кожи или ощущения внутри груди.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие четыре симптома рака поджелудочной железы часто остаются без внимания.
Cancer Research UK
Здоровье
организация по борьбе с раком, направленной на предотвращение рака, спасение жизни, уменьшение страданий больных
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