Бег спиной назад может быть необычным, но эффективным способом похудения

«Бег «в обратном направлении» может показаться чем-то необычным, но это более эффективная форма упражнений, которая может помочь вам сбросить больше веса», - сообщила Фиона Хоукер.

«Бег спиной назад сложнее в исполнении и требует больше усилий для перемещения из одной точки в другую, что усиливает работу мышц».