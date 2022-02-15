Назван простой физический способ избежать болезней сердца в пожилом возрасте

«Люди считались физически активными, если они посвящали 20 минут в день умеренным или более серьезным нагрузкам, таким как ходьба, игра в боулинг, рыбалка, садоводство, езда на велосипеде, плавание или посещение тренажерного зала», - сообщили авторы работы.

Ученые из Италии (Университет Триеста) заявили, что людям никогда не поздно заниматься физическими упражнениями – в частности, активные пенсионеры могут с большим успехом избежать сердечно -сосудистых заболеваний. Исследование итальянских специалистов показало, что ежедневная 20-минутная прогулка вдвое снижает вероятность возникновения проблем с сердцем у людей старше 70 лет (особенно у мужчин).В рамках проекта ученые проверили медицинские записи о состоянии здоровья 2800 человек старше 65 лет, собиравшиеся в течение 20 лет. Было установлено: даже если люди начинали практиковать регулярную физическую активность в возрасте 70 лет, это приносило существенную пользу их сердцу.Они констатировали, что подобная физическая активность у мужчин делала риск сердечных заболеваний на 52% ниже, чем у домоседов того же возраста. Помимо того, у физически активных пенсионеров было на 26% меньше шансов заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями, на 34% меньше вероятность заболеть ишемической болезнью сердца и на 28% меньше риск сердечной недостаточностиЖенщины также уменьшали свою подверженность проблемам с сердцем, но не настолько существенно. В целом, резюмировали исследователи, частота сердечно-сосудистых заболеваний, а также общий риск смерти всегда были ниже среди активных мужчин и женщин.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие простые изменения в образе жизни помогают снизить высокое кровяное давление.