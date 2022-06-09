Больное сердце: сколько вы смотрите телевизор? Время, связанное с меньшим риском
В то время как сесть на диван и включить телевизор может создать максимальный комфорт после долгого дня, новые исследования предупреждают, что слишком много времени перед телевизором может увеличить риск ишемической болезни сердца. К счастью, исследователи также обнаружили, что сладкое пятно связано с более низким риском.
Ишемическая болезнь сердца описывает состояние, при котором кровоснабжение вашего сердца блокируется или прерывается из-за накопления жировых веществ в коронарных артериях. Независимо от вашей генетической предрасположенности, слишком много просмотра телевизора может повысить риск развития этого заболевания.
"От сериалов до фильмов — есть много заманчивых вариантов, на которые можно настроиться после рабочего дня. Однако слишком много времени перед телевизором может поставить под угрозу ваше сердце. К счастью, вам еще не нужно прощаться с любимыми телешоу и фильмами. Если люди будут смотреть менее одного часа каждый день, можно предотвратить 11 процентов случаев ишемической болезни сердца", - говорит кардиолог Олег Варфоломеев в интервью МедикФорум.
Ни для кого не секрет, что болезни сердца являются главной причиной смерти. Ишемическая болезнь сердца, считающаяся основной причиной смерти, также может сделать вас более склонным к инсультам.
Выбор образа жизни является одной из основных причин сердечных заболеваний, а малоподвижный образ жизни считается "правонарушением".
Сидение в течение длительного времени вместо того, чтобы быть физически активным, может увеличить риск этого заболевания.
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