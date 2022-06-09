Больное сердце: сколько вы смотрите телевизор? Время, связанное с меньшим риском

"От сериалов до фильмов — есть много заманчивых вариантов, на которые можно настроиться после рабочего дня. Однако слишком много времени перед телевизором может поставить под угрозу ваше сердце. К счастью, вам еще не нужно прощаться с любимыми телешоу и фильмами. Если люди будут смотреть менее одного часа каждый день, можно предотвратить 11 процентов случаев ишемической болезни сердца", - говорит кардиолог Олег Варфоломеев в интервью МедикФорум.



Ишемическая болезнь сердца описывает состояние, при котором кровоснабжение вашего сердца блокируется или прерывается из-за накопления жировых веществ в коронарных артериях. Независимо от вашей генетической предрасположенности, слишком много просмотра телевизора может повысить риск развития этого заболевания.Ни для кого не секрет, что болезни сердца являются главной причиной смерти. Ишемическая болезнь сердца, считающаяся основной причиной смерти, также может сделать вас более склонным к инсультам.Выбор образа жизни является одной из основных причин сердечных заболеваний, аСидение в течение длительного времени вместо того, чтобы быть физически активным, может увеличить риск этого заболевания.Ранее Медикфорум писал о самой опасной группе крови.