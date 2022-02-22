Повышенное давление: определенные напитки причастны к появлению гипертонии

«Многие люди с высоким кровяным давлением чувствуют себя хорошо, поэтому важно, будучи взрослым человеком, периодически проверять свое артериальное давление», - считают эксперты.

«Осторожнее с фруктовыми соками – они могут содержать столько же сахара, сколько недиетические безалкогольные напитки. Также щедрым источником сахара могут быть многие тонизирующие напитки, даже спортивные напитки», - предупреждают специалисты.

«Показания артериального давления между 120 на 80 и 140 на 90 могут означать, что вы подвержены заболеванию гипертонией, и если не предпримете каких-то действий, она начнет развиваться. Внесение здоровых изменений в свою жизнь помогает снизить давление, если оно уже высокое», - резюмировали медики.