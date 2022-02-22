Повышенное давление: определенные напитки причастны к появлению гипертонии
Рацион человека влияет на его подверженность гипертонии, и в качестве пищевых провокаторов повышенного давления ученые называют в том числе разнообразные напитки, содержащие сахар.
Британский кардиологический фонд (BHF) отмечает, что повышенное артериальное давление часто не выражается какими-то заметными симптомами, и многие люди, имея гипертонию, не знают об этом.
«Многие люди с высоким кровяным давлением чувствуют себя хорошо, поэтому важно, будучи взрослым человеком, периодически проверять свое артериальное давление», - считают эксперты.
Медики обращают внимание на проблему потребления сахара – его постоянное поглощение вызывает не только ожирение, но и повышенное кровяное давление. Согласно обзору, опубликованному в журнале Open Heart, активное потребление добавленных сахаров в рационе может быть напрямую связано с высоким артериальным давлением из-за повреждения кровеносных сосудов, вызываемого хронически повышенным уровнем сахара в крови.
Врачи рекомендуют контролировать количество потребляемого сахара и следить за его содержанием в продуктах и напитках. Определенные напитки причастны к появлению гипертонии, утверждают они. Эксперты напоминают, что сахар, получаемый в жидком виде, усваивается быстрее и может стремительно повышать его уровень в крови. Частое питье напитков с добавленным сахаром способствует развитию ожирения, которое является дополнительным фактором возникновения у человека гипертонии.
«Осторожнее с фруктовыми соками – они могут содержать столько же сахара, сколько недиетические безалкогольные напитки. Также щедрым источником сахара могут быть многие тонизирующие напитки, даже спортивные напитки», - предупреждают специалисты.
Также они советуют избегать других пищевых источников нерастительных углеводов – эти продукты обычно отличаются высоким содержанием сахара. Помимо того, для здоровых показателей артериального давления важно контролировать количество потребляемой соли, алкоголя и поддерживать необходимый уровень физической активности.
«Показания артериального давления между 120 на 80 и 140 на 90 могут означать, что вы подвержены заболеванию гипертонией, и если не предпримете каких-то действий, она начнет развиваться. Внесение здоровых изменений в свою жизнь помогает снизить давление, если оно уже высокое», - резюмировали медики.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты рекомендуются людям для выздоровления от ковида.
Британский фонд сердца (British Heart Foundation, BHF)
ЗОЖ
благотворительная организация, занимающаяся исследованиями сердечно-сосудистой системы в Соединенном Королевстве
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