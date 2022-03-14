Повышенное давление: головные боли могут указывать на гипертонию

у некоторых людей с высоким кровяным давлением могут быть головные боли, одышка или носовые кровотечения.

Повышенное кровяное давление или гипертония может приводить к опасным для жизни осложнениям, таким как сердечные приступы и инсульты. Однако часто проблема не имеет симптомов, и многие люди с высоким кровяным давлением не знают о своем нарушении. Как информирует Клиника Майо, у большинства людей с высоким кровяным давлением нет никаких очевидных симптомов гипертонии, даже если показатели их артериального давления достигают опасно высокого уровня.Тем не менее, уточняют медики,Специалисты поясняют, что данные признаки не являются специфическими, обычно они не проявляются до тех пор, пока кровяное давление не достигнет тяжелой и потенциально опасной для жизни стадии. Людям старше 40 лет они рекомендуют проверять показатели своего артериального давления независимо от того, насколько хорошо они себя чувствуют.Врачи напоминают, что гипертонии в первую очередь подвержены люди, употребляющие много соли, а также алкогольных напитков, имеющие лишний вес, ведущие сидячий образ жизни, курильщики.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие напитки способствуют снижению повышенного кровяного давления.