Высокий уровень холестерина: 2 напитка одобряются учеными за эффект его снижения

«потребление зеленого чая может значительно снижать уровень общего холестерина и холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП)».

«Подсчитано, что одна чашка чая может снизить уровень холестерина до 0,58 мг/дл», - резюмировали научные эксперты.

«потребление яблочного уксуса позволяет снижать общий уровень холестерина в сыворотке, а также способствует снижению уровня глюкозы в плазме натощак».