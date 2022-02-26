Ученые: эффекта омоложения можно добиться силой мысли
Ученые допускают, что люди, ощущающие себя моложе своих реальных лет, действительно долго могут быть моложавыми и рассчитывать на долголетие.
В определенной степени эффекта омоложения может быть результатом определенного образа мышления и восприятия мира. В интервью норвежского психолога прозвучала мысль о том, что
«у людей, воспринимающих старение как возможность для личностного роста, здоровье в 70, 80 и 90 лет крепче, чем у тех, для кого старость – это беспомощность и упадок».
В свою очередь, издание The Guardian сообщает, что ряд исследований подтверждают влияние силы мысли на психологическое и физическое здоровье людей. Ученые констатируют, что
«между позитивным мировоззрением и долгой продолжительностью жизни есть связь».
По словам исследовательницы Рагнхильд Нес Банг (Институт общественного здравоохранения), когда человек психологически удовлетворен, испытывает позитивные ожидания или верит в свои способности, это коррелирует с улучшенными показателями сердцебиения и кровотока. Данные Школы общественного здравоохранения при Йельском университете свидетельствуют, что оптимистичное восприятие своего возраста, отсутствие скепсиса по отношению к старению продлевают жизнь человека в среднем на семь лет. С подобным оптимизмом ученые, в частности, связывают сохранение хороших когнитивных функций и защиту от болезни Альцеймера.
Кроме того, позитивное восприятие своего возраста и старения лучше мотивирует людей поддерживать себя в форме, следить за собой, что вносит свою лепту в эффект омоложения.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что обладатели определенной группы крови стареют медленнее.
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