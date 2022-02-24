Ученые: обладатели определенной группы крови стареют медленнее

«Носители третьей группы крови стареют медленнее других – у этих людей признаки старения кожи и организма в целом начинают проявляться позже», - цитирует источник авторов исследования.

Исследователями был проведен эксперимент с участием людей, распределенных по группам, в зависимости от возраста. Ученые установили, что обладатели определенной группы крови стареют медленнее остальных – этими счастливчиками оказались люди с третьей группой крови, сообщает Express Health.Подобную закономерность представители науки объясняют тем, что люди с третьей группой крови обладают существенным запасом костного мозга. Какая-то его часть с течением времени «переходит в клетки крови», что способствует улучшению их качества.Помимо этого, были выявлены другие особенности, связанные с наличием у людей определенных групп крови. Например, специалисты установили, что среди обладателей второй группы крови чаще в сравнении с остальными наблюдается подверженность вредным привычкам. В свою очередь, среди имеющих первую группу крови часто встречаются долгожители, хотя это и не замедляет у них наступление старения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что люди, которые до сих пор не болели ковидом, могут обладать особенным иммунитетом