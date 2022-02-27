Защита от рака: сочетание двух специй эффективно для его профилактики

«сочетание этих двух специй может повысить их пользу для здоровья, особенно когда речь идет о профилактике и лечении рака».

Куркума и черный перец – две специи, которые обладают важными противовоспалительными, антиоксидантными свойствами. Обе содержат соединения, проявившие в ходе исследований свою эффективность в деле защиты от заболевания раком. В частности, куркума содержит вещество куркумин: по данным ученых, он обладает антиоксидантным, противовоспалительным, антибактериальным, противогрибковым действием.В свою очередь, черный перец отличается наличием биоактивного соединения пиперин. Обзор клинических испытаний, проведенный Техасским университетом, свидетельствует что в сочетании с пиперином лучше усваивается куркумин. Ученые констатировали, чтоИспытания в пробирке показали, что куркумин, активизируемый пиперином, способен замедлять рост, развитие и распространение опухолевых клеток на молекулярном уровне. Таким образом, это может обеспечивать и профилактику образования опухолей, допускают ученые. Специалисты онкологического центра Мичиганского университета использовали сочетание куркумина и пиперина для воздействвия на стволовые клетки молочной железы, и в результате ими был сделан вывод, что эти соединения «могут быть потенциальными агентами для профилактики рака». Они завили, что куркумин и пиперин, применяемые как по отдельности, так и в комбинации, ингибируют процесс самообновления стволовых клеток молочной железы, вызывающих рак молочной железы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что любимый россиянами продукт может угрожать здоровью.