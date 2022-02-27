Доктор Мясников: любимый россиянами продукт может угрожать здоровью
Известный медик советует россиянам с осторожностью есть соусы готового производства, включая любимые ими кетчуп и майонез.
Доктор Александр Мясников предупредил соотечественников:
«Промышленные соусы, которые все любят и едят едва ли не каждый день, могут представлять угрозу для здоровья».
Врач уточнил, что одна из причин, объясняющих, почему данный продукт может быть нежелательным в рационе, – это его высокая калорийность. Например, кетчупу его обеспечивают многие компоненты, о которых потребитель может даже не подозревать.
«В составе кетчупа сахар, мука, соль, загустители, консерванты», - сказал доктор Мясников.
Врач добавил, что многие люди оставляют емкости с соусами на столе, не убирая их в холодильник между приемами пищи. Такая привычка чревата риском отведать испортившийся продукт и заполучить инфекцию.
Еще один соус, о котором медик высказался скептически, – соевый.
«Соевый соус содержит большое количество соли, из-за чего особенно вреден для гипертоников», - сказал Александр Мясников.
По его мнению, если и есть блюда с соусами, то лучше готовить их самостоятельно без добавления искусственных добавок. В целом, подчеркивает врач, здоровая еда не предполагает большого количества соли и специй.
Ранее портал MedikForum.ru писал о причинах, объясняющих, почему важно уменьшать количество поедаемого сахара.
Александр Мясников
ЗОЖ
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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