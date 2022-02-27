Доктор Мясников: любимый россиянами продукт может угрожать здоровью

«Промышленные соусы, которые все любят и едят едва ли не каждый день, могут представлять угрозу для здоровья».

«В составе кетчупа сахар, мука, соль, загустители, консерванты», - сказал доктор Мясников.

«Соевый соус содержит большое количество соли, из-за чего особенно вреден для гипертоников», - сказал Александр Мясников.