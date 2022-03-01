Напитки против высокого холестерина: эксперты советуют пить ромашковый чай

«после восьми недель употребления ромашкового чая трижды в день по 150 мл каждый раз у участников с диабетом 2 типа значительно снизился уровень холестерина по сравнению с контрольной группой, принимавшей горячую воду».

Определенный рацион может помочь вам достичь здорового баланса холестерина, уменьшив его количество в крови – об этом напоминает журнал Nutrition & Food Science, который пишет о пользе ромашкового чая в деле снижения высокого уровня холестерина. Издание опубликовало результаты обзора исследований об эффективности употребления травяных чаев для улучшения показателей здоровья у диабетиков. Согласно этим данным,Примечательно, что речь идет о снижении уровня «плохого» холестерина ЛПНП, повышающего риск сердечных заболеваний и инсульта. По мнению исследователей, такой эффект снижения уровня холестерина обеспечивается действием катехинов (разновидность антиоксидантов), содержащихся в ромашковом чае.Одновременно эксперты советуют для борьбы с высоким холестерином больше двигаться – аэробные физические нагрузки должны занимать минимум 150 минут (2,5 часа) в неделю. Напомним, аэробной считается физическая активность, побуждающая сердце биться быстрее.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую крупу медики советуют употреблять в пищу людям с сердечными заболеваниями.