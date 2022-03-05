Назван тип продуктов, эффективных для снижения высокого холестерина

«Соевые продукты богаты белком, витаминами и минералами, при этом содержат мало насыщенных жиров. Речь идет о маринованном тофу, соевых молоке, йогурте и фарше», - констатируют специалисты.

«Продукты из сои – хороший вариант для замены продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, таких как мясо, жирные сливки и молочные продукты», - убеждены эксперты.