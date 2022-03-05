Назван тип продуктов, эффективных для снижения высокого холестерина
По мнению ученых, употребление соевых продуктов эффективно способствует снижению высокого уровня холестерина в крови.
Высокий уровень холестерина чреват образованием бляшек в кровеносных сосудах, что может вызывать их сужение и закупорку с последующим нарушением кровотока – это в свою очередь повышает риск инсультов и инфарктов. Ученые, представляющие Гарвардскую медицинскую школу, констатируют, что определенный тип продуктов может быть особенно полезным в деле снижения содержания холестерина в крови.
«Соевые продукты богаты белком, витаминами и минералами, при этом содержат мало насыщенных жиров. Речь идет о маринованном тофу, соевых молоке, йогурте и фарше», - констатируют специалисты.
Согласно их заключению, эффект снижения высокого холестерина дают содержащиеся в сое изофлавоны – растительные соединения из группы флавоноидов, которые действуют как антиоксиданты. Таким же эффектом обладает соевый белок. По данным ученых, соевые продукты способствуют снижению «плохого» ЛПНП-холестерина, наиболее вредного типа, оседающего на сосудистых стенках.
«Продукты из сои – хороший вариант для замены продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, таких как мясо, жирные сливки и молочные продукты», - убеждены эксперты.
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Гарвардская медицинская школа (Harvard Medical School)
ЗОЖ
учреждение высшего медицинского образования при Гарвардском университете.
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