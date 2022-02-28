Врач Чехонина назвала полезную при сердечных заболеваниях крупу
По словам врача диетолога Юлии Чехониной, людям с сердечными заболеваниями полезен булгур - разновидность пшеничной крупы.
Комментируя пользу для сердечников такой крупы как булгур, Юлия Чехонина заметила, что важным преимуществом продукта является его грубоватая структура, сохраняющаяся благодаря минимальной обработке.
«В отличие от других круп из пшеницы, булгур представляет собой менее очищенное от оболочек зерно. При этом сохраняется его внутренняя часть - зародыш, и внешняя – отруби», - сообщила диетолог.
В силу того, что булгур не является отшлифованным, он сохраняет многие компоненты, присущие натуральному продукту, – витамины группы В, марганец, магний, железо. Также он отличается высоким содержанием клетчатки –
«в 100 граммах булгура содержится 30% от суточной нормы».
Чехонина уточнила, что большое количество пищевых волокон или клетчатки делает данную крупу «суперпродуктом» для поддержания здорового состояния сосудов, профилактики повышенного холестерина, атеросклероза. Волокна булгура замедляют всасывание в кровь сахара и холестерина, помогают уменьшать, нормализовать их уровни в организме. Блюда из булгура будут полезны не только сердечникам, но и людям с диабетом или желающим похудеть, констатировала медик. Однако Чехонина оговорилась, что данная крупа не подходит для употребления, если имеется непереносимость глютена.
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Юлия Чехонина
ЗОЖ
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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